روسيا.. 9699 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا بواقع 9699 إصابة جديدة، فيما تماثل للشفاء 12337 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الجمعة، سجلت في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و437938 إصابة، توفي منهم 94267 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1809 إصابات) تليها مدينة سانت بطرسبورغ (921) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (605).

المصدر: RT