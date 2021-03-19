القبض على 14 عضوا للمجتمع الراديكالي الأوكراني في روسيا

ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي في مدينتي غيليندجيك وياروسلافل الروسيتين القبض على 14 عضوا لمجتمع "أم كا أو" الشبابي الأوكراني الراديكالي للنازيين الجدد.

وقال مركز الاتصالات لجهاز الأمن الفدرالي الروسي: "قام جهاز الأمن الفدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق بوقف نشاط المجموعة المنظمة لأنصار مجتمع "أم كا أو" الشبابي الراديكالي الأوكراني الذي أنشأه المواطن الأوكراني، إيغور كراسنوف، الذي ولد عام 2000 ويعمل في شبكة الإنترنت باسم إيغور ياكوفليف". وأضاف أنه تم القبض على 13 عضوا في المجتمع في مدينة غيليندجيك وعضو آخر في مدينة ياروسلافل.

وتابع: "تمت في أماكن إقامتهم مصادرة كمية كبيرة من مواد نازية وأسلحة صلب ووسائل اتصال تضم تعليمات لإنتاج عبوات ناسفة يديوية الصنع وأسلحة نارية".

وأشار إلى أن المحتجزين اعترفوا بذنبهم وتحدثوا أن تنظيم المجتمع تم عام 2019 تحت التأثير الإيديولوجي لزعيمه كراسنوف.

وأضاف: "وحصلوا فيما بعد منه ومن أعضاء آخرين للمجتمع من مدينتي خاركوف وكييف (الأوكرانيتين) على تعليمات لصناعة وسائل الإرهاب وارتكاب الأعمال الإرهابية والقتل الجماعي وأعمال العنف ضد المواطنين".

وكان زعيم مجتمع "أم كا أو" عام 2020 دعا أنصاره في شبكة الإنترنت إلى تنشيط العمل الإرهابي في الأراضي الروسية.

المصدر: تاس