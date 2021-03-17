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مسؤولة روسية تعلق على رصد كورونا الجنوب إفريقي في روسيا

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مسؤولة روسية تعلق على رصد كورونا الجنوب إفريقي في روسيا
Sputnik Alexandr Astafyev
آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك
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علقت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، على الكشف عن الطفرة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا في روسيا.

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وفي تصريحات متلفزة قالت: "نحن نتابع عن كثب جميع التغيرات التي تطرأ على الفيروس. كما أننا متيقظون للغاية إزاء الطفرات التي ذكرتموها وهي البريطانية والجنوب إقريقية والبرازيلية".

وأشارت بوبوفا إلى عدم وجود مرضى في حالات خطرة في روسيا ممن أصيبوا بالطفرات الجديدة، ولفتت إلى أن "شخصين حملا السلالة الجنوب إفريقية" إلى البلاد من جنوب إفريقيا وزنجبار.

وذكرت أن الطفرة البريطانية تم الكشف عنها لدى 28 شخصا حملوها من الإمارات والدول الأوروبية حيث انتشر هذا النوع من فيروس كورونا على نطاق واسع.

المصدر: RT

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