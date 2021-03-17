مجلس الدوما الروسي يقر تشريعا يعاقب على إهانة المحاربين القدامى

أقر مجلس الدوما الروسي بالتلاوة الثالثة والأخيرة مشروع قانون عقوبة إهانة المحاربين القدامى، القاضية بالسجن والغرامات المالية.

وصوت مجلس الدوما يوم الأربعاء لصالح التعديلات القانونية حول تشديد العقوبات على تمجيد النازية وتجريم الإهانة العلنية للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية.

وبموجب القانون تفرض غرامة تصل إلى 3 ملايين روبل (نحو 40 ألف دولار) أو الأعمال الإلزامية أو السجن حتى 3 سنوات مع الحرمان من حق تولي مناصب وظيفية معينة في غضون 3 سنوات.

وفي حال ارتكاب الجريمة بالتآمر ضمن مجموعة من الأشخاص، تبلغ الغرامة المالية 5 ملايين روبل (نحو 68 ألف دولار)، وعقوبة السجن حتى 5 سنوات.

وتقضي التعديلات أيضا بزيادة الغرامات على تمجيد النازية ونفي الوقائع المحددة من قبل محكمة نورنبرغ ونشر معلومات كاذبة عن نشاط الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية إلى 5 ملايين روبل، وذلك مع الحفاظ على عقوبة السجن حتى 5 سنوات.

وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على عدم جواز إهانة من دافعوا عن الوطن وإعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية وتبرير النازية والتشكيك في دور الشعب السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية.

المصدر: تاس