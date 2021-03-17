لافروف أمام نظيره الإسرائيلي: لدي أقصى حد من الأجسام المضادة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن لديه الحد الأقصى من الأجسام المضادة.

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وفي بداية الاجتماع مع نظيره الإسرائيلي، قال غابي أشكنازي، الموجود في زيارة عمل في موسكو، إن جميع أعضاء الوفد تلقوا تطعيمات ضد كورونا، وذكر رئيس الدبلوماسية الروسية بدوره أنه كان مريضا بعدوى الفيروس التاجي.

وقال لافروف في هذا الشأن: "كنت مريضا بفيروس كورونا. لدي الحد الأقصى من الأجسام المضادة".

وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن في يناير أنه عانى من عدوى خفيفة بفيروس كورونا وتكونت لديه أجسام مضادة، مشيرا إلى أنه سيتخذ القرار بشأن التطعيم ضد "كوفيد – 19" بعد التشاور مع الأطباء.

المصدر: نوفوستي