في أدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا ترصد أقل من 9 آلاف إصابة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 8998 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى حصيلة من نوعها منذ 1 أكتوبر الماضي، فيما انخفض عدد الوفيات الجديدة من 443 أمس إلى 427 اليوم.

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وحسب بيانات المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فقد وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و418436، منها 93364 حالة وفاة.

وارتفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و24975 شخصا، بعد تماثل 10755 مريضا للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، بينما تبقى هناك 300097 حالة نشطة.

وعادت المؤشرات الوبائية للتراجع في العاصمة موسكو، حيث تم تسجيل 1201 إصابة و53 وفاة اليوم مقابل 1533 إصابة و57 وفاة أمس.

ورصدت مدينة بطرسبورغ 927 إصابة مقارنة مع 916 أمس، مع انخفاض ملحوظ بالوفيات من 42 أمس إلى 30 في إحصائية اليوم.

المصدر: RT