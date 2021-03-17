مصرع 4 أطفال جراء حريق في مقاطعة كرانسويارسك الروسية

قتل 4 أطفال وأصيب شخصان بينهم طفل جراء حريق اندلع في منزل خشبي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية.

وأفادت مصادر رسمية بأن الحادث وقع بمدينة ليسوسيبيرسك، مضيفة أن أعمار القتلى تتراوح بين عامين و17 عاما. كما أدى الحريق إلى إصابة طفل آخر وجدته، وقد تم نقلهما الى المستشفى.

ويرى التحقيق أن أسباب الحادث قد تعود إلى ماس كهربائي. من جانبها أكدت دائرة الطوارئ المحلية أن الشقة المنكوبة لم تكن مزودة بأجهزة كشف الحريق.

المصدر: نوفوستي