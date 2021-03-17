كوساتشوف إلى منصب نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي

انتخب مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا لبرلمان البلاد) بالإجماع اليوم الأربعاء، قسطنطين كوساتشوف الذي ترأس لجنة الشؤون الدولية فيه منذ ديسمبر عام 2014، نائبا جديدا لرئيس المجلس.

وشغل كوساتشوف هذا المنصب خلفا لإلياس أوماخانوف، الذي عينه المجلس ممثلا خاصا له لشؤون التحضير للمؤتمر العالمي للحوار بين الأعراق والأديان، المزمع عقده في روسيا في مايو 2022 تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي وبدعم من الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، رجح مصدر في مجلس الاتحاد أن يصبح السيناتور غريغوري كاراسين، النائب السابق لوزير الخارجية الروسي، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس لجنة شؤون العلم والثقافة والتعليم في مجلس الاتحاد، رئيسا جديدا للجنة الشؤون الدولية خلفا لكوساتشوف.

المصدر: وكالات