بوتين يخطط لحضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي شخصيا

أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لحضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي شخصيا، وليس عبر الفيديو.

وكان بيسكوف قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن طبيعة حضور بوتين للمنتدى، ستعتمد على الوضع الوبائي، مشيرا إلى أنه "من الصعب تصور منتدى بطرسبورغ دون مشاركة رئيس البلاد".

ومن المقرر أن يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي خلال الفترة بين الـ2 والـ5 من يونيو المقبل.

وكان سكرتير اللجنة التنظيمية للمنتدى أنطون كوبياكوف أشار إلى أن المشاركين الأجانب يهتمون بحضور المنتدى، وأن الفعاليات ستجرى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولا يزال جدول أعمال المنتدى قيد الصياغة، حيث سيناقش قضايا الاقتصاد الروسي وقضايا عالمية واجتماعية وسبل تطوير التكنولوجيات.

المصدر: نوفوستي