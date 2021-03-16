روسيا لا تخطط لاشتراط الحصول على تأشيرة دخولها بوجود شهادة التطعيم

أكد يفغيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء أن مسألة جعل شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا شرطا للحصول على تأشيرة دخول روسيا، ليست مطروحة على طاولة البحث.

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وقال إيفانوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "نطلب حاليا اختبارات PCR عند إصدار التأشيرات للمواطنين الأجانب المرخص لهم، بموجب قرارات مركز العمليات لمكافحة فيروس كورونا، القدوم إلى روسيا. مسألة الشهادات ليست قيد النقاش".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن اعتماد جوازات التطعيم في أوروبا يتناقض مع مبدأ التطعيم الاختياري.

بدوره، اعتبر الناطق باسم الكرملين أن الحديث عن اعتماد شهادات التطعيم في روسيا سابق لأوانه، لكن لم يستبعد أن يصبح ذلك "موضوعا للاتصالات مع الأوروبيين" إذا تبنوا بالفعل جوازات سفر التطعيم.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أكدت أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على أنها بحاجة إلى شهادة تطعيم رقمية تمكن الناس من السفر إلى أوروبا على الرغم من جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مثل هذه الوثائق ستكون متاحة على الأرجح قبل الصيف.

المصدر: "نوفوستي"