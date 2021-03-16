الأمن الروسي يقبض على مواطن في القرم تجسس لصالح أوكرانيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الثلاثاء، أنها احتجزت في شبه جزيرة القرم مواطنا روسيا تورط في جمع معلومات للاستخبارات الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وأوضح مركز العلاقات العامة للأمن الفرالي في بيان له، أن المدعو يسيبينكو كان يقوم بالتقاط صور ومقاطع فيديو للتضاريس والمرافق الحيوية وأماكن التجمعات العامة في أراضي جمهورية القرم.

وأضاف الأمن الفيدرالي أنه تم العثور على جسم يشبه عبوة ناسفة في سيارة يسيبينكو.

وحسب البيان، فإن المحتجز اعترف بأنه جمع معلومات لصالح الأجهزة المتخصة في أوكرانيا بناء على تعليمات من الضابط في جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني العقيد كرافتشوك، وأضاف أنه كان يحتفظ بعبوة ناسفة داخل سيارته لدواع أمنية، وذلك بناء على توصية من العقيد الأوكراني أيضا.

المصدر: وكالات