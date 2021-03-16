مصدر أمني في موسكو.. شاب قتل شخصا متخيلا إياه شبح ساحرة

أعلن مصدر أمني في موسكو، أن رجلا يشتبه به في مقتل أحد المارة الليلة الماضية غرب موسكو برر تصرفه بأنه كان تخيل القتيل شبح ساحرة .

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المصدر: "أوضح المشتبه به للمحقق أثناء الاستجواب أنه كان يشاهد ساحرة بدلا من الشخص، ولهذا قرر قتلها".

وقعت العملية ليلة الثلاثاء في شارع دوفجينكو غرب العاصمة الروسية. وأفادت لجنة التحقيق بأن المشتبه به قام بضرب أحد المارة بمطرقة، مضيفة أن القبض عليه تم فورا بعد ذلك.

ولد المشتبه به في مدينة سان بطرسبورغ الروسية عام 1997. ويخطط التحقيق لإجراء فحص نفسي للمتهم لتقييم حالته الصحية لحظة ارتكابه الجريمة.

المصدر: نوفوستي