كورونا في روسيا.. 9.3 ألف إصابة و443 وفاة خلال اليوم الماضي

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 9393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة بعدما كانت عند 9437 أمس، فيما ارتفع عدد الوفيات من 404 في إحصائية أمس إلى 443 اليوم.

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بذلك بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4 ملايين و409438، منها 92937 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

وأضاف التقرير أن مجموع المتعافين وصل إلى 4 ملايين و14220 شخصا بعد تماثل 10644 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، بينما تبقى هناك 302281 حالة نشطة.

وفي العاصمة موسكو شهد عدد الإصابات الجديدة ارتفاعا طفيفا من 1353 أمس إلى 1533 اليوم، مع ارتفاع الوفيات أيضا من 51 إلى 57.

وفي المقايل، سجلت مدينة بطرسبورغ تراجعا سواء في الإصابات الجديدة (من 933 إلى 916) أو الوفيات (من 45 إلى 42).

المصدر: RT