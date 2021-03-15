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السلطات الروسية تكشف عن حالة معمر في سن الـ 104 سنوات خضع للتطعيم

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السلطات الروسية تكشف عن حالة معمر في سن الـ 104 سنوات خضع للتطعيم
Sputnik Alexey Sukhorukov
لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا
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أعلن خبير صحي روسي أن أكبر المواطنين سنا ممن خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو عمره 104 سنوات وتحمل اللقاح جيدا.

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وخلال مؤتمر نظم عبر نظام الفيديو كونفرنس تحت عنوان "كوفيد-19.. تجارب روسية ودولية"، كشف أندريه تياجيلنيكوف، كبير الخبراء المتفرغين لتقديم الخدمات الطبية لمواطني موسكو، أن أكثر من 700 ألف شخص جرى تحصينهم حتى الآن في العاصمة الروسية وأن المعمرين يشكلون قرابة 50% منهم.

وتابع الخبير: "نرى اليوم أن المتقدمين في السن من متلقي اللقاح يتحملون التطعيم أحسن من آخرين أقل منهم سنا. يجدر الذكر أن المواطن الأكبر سنا من الذين تم تطعيمهم في موسكو يبلغ 104 سنوات من عمره. فقد تحمل هذا المواطن التطعيم جيدا جدا ونحن الآن نتابع حالته".

المصدر: نوفوستي

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