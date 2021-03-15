السجن 15 عاما بحق هولندي بتهمة نقل كوكايين عبر الحدود الروسية

أصدرت محكمة في ضواحي موسكو حكما بالسجن 15 عاما بحق مواطن هولندي بتهمة تورطه في نقل أكثر من 105 كيلوغرامات من الكوكايين الكولومبي عبر الحدود الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك: "أصدرت محكمة بمدينة خيمكي في مقاطعة موسكو حكما بحق هولندي يتهم بالمشاركة في عصابة وتهريب الكوكايين وارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بالتداول غير الشرعي للمخدرات. وأدين بارتكاب جرائم وحكم عليه بالسجن 15 عاما في سجن الحراسة القصوى".

واتضح للتحقيق أن هذا الرجل بالتعاون مع شركائه قام عام 2000 بنقل أكثر من 105 كيلوغرامات من الكوكايين من كولومبيا عبر الجمارك الروسية، بما فيها 49 كيلوغراما إلى بريطانيا. وعثر ضباط الجمارك الأمريكيون في مطار ميامي على دفعة كبيرة من المخدرات بعد فتح طرد مشبوه، ثم سلموا هذه المعلومات للشرطة الروسية.

وكشف التحقيق أيضا أن المتهم كان من المقربين من رئيس عصابة مخدرات كبيرة في كولومبيا وكان يشرف على عملها في روسيا. وعام 2010 تم إدخال اسمه إلى قائمة المطلوبين دوليا وعام 2015 تم القبض عليه في بلجيكا. وتم تسليمه لروسيا عام 2018.

وكان 5 من شركائه في عصابة المخدرات هذه قد حوكموا عام 2004 بالسجن ما بين 18 و22 عاما، كما حكم على شريك آخر عام 2018 بالسجن 10 سنوات وذلك بعد 16 عاما من البحث الدولي عنه.

المصدر: تاس