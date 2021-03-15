بيسكوف: بوتين ولوكاشينكو ناقشا اختيار مرشح لمنصب الأمين العام لدولة الوحدة روسيا وبيلاروس

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا مرشحا لمنصب الأمين العام لدولة الوحدة بين روسيا وبيلاروس.

وردا على سؤال صحفي حول المرشح المحتمل لهذا المنصب بعد أن أعلن الأمين العام الحالي لدولة روسيا وبيلاروس الاتحادية، غريغوري رابوتا، نيته مغادرة منصبه، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "حقا، كان الرئيسان بوتين ولوكاشينكو يناقشان مرشحا جديدا. ولن أقول عن أي شخص كان يدور الحديث. ولم يتم حتى الآن تحديد شيء. وسيتم الإبلاغ بالقرار الذي تم اتخاذه في الوقت المناسب".

وكان غريغوري رابوتا أعلن سابقا أنه يتم حاليا بحث المرشحين لمنصب الأمين العام لدولة الوحدة بين روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن إعلان اسم المرشح سيتم "في الوقت المناسب".

وترى مصادر مختلفة أن هذا المنصب قد يحتله السفير الروسي الحالي لدى مينسك، دميتري ميزينتسيف. غير أن أحدا لم يؤكد هذه المعلومات رسميا. ومن المتوقع أن تناقش لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية مسألة المرشح لهذا المنصب اليوم الاثنين. ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن مصدر في مجلس الاتحاد أن الحديث يدور حاليا عن السفير الروسي في لاتفيا، يفغيني لوكيانوف.

المصدر: نوفوستي