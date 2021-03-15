روسيا بين الدول الخمس الأولى في التطعيم بمكونين ضد فيروس كورونا

قال كيريل دميترييف مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن روسيا باتت في قائمة الدول الخمس الأولى في العالم، من حيث التطعيم بمكونين ضد فيروس كورونا.

وذكر أن روسيا، تحتل المرتبة الأولى في أوروبا، في هذا المجال.

وأضاف المدير العام: "تتصدر روسيا، في أوروبا في عدد الدورات المنجزة للتطعيم ضد عدوى فيروس كورونا. وقد تلقى حتى الآن 3.5 مليون شخص، الجرعتين من لقاح سبوتنيك V".

وذكر دميترييف، أنه لم تقم أي دولة أوروبية أخرى، حتى الآن بتطعيم 3 ملايين نسمة بشكل كامل. وقال: "بريطانيا، التي يستشهد بها الكثيرون كمثال على التطعيم السريع، هي أقل من روسيا في هذا المؤشر بأكثر من مرتين".

وتابع دميترييف القول: "تعد روسيا، إلى جانب الصين والولايات المتحدة والهند وإسرائيل، من أفضل 5 دول في العالم من حيث عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم. غالبا ما تتم مقارنة العدد الإجمالي للحقن بشكل غير صحيح، مع هذا المؤشر، في ذات الوقت تستخدم روسيا نهجا محافظا لحساب اللقاحات على أساس التطعيم الكامل بمكونين".

المصدر: وكالات





