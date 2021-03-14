الكشف عن دور زوجة يلتسين في السياسة الروسية

قال ستانيسلاف ستانكفيتش المستشار الرئاسي للشؤون السياسية في الكرملين خلال فترة 1991-1993، إن ناينا، زوجة أول رئيس لروسيا بوريس يلتسين، كانت عادة تخفف من حدة طباع زوجها.

وأضاف المستشار السابق، في حديث لموقع URA.RU: "كان للسيدة الأولى، دور هام جدا، لأنه لولا هذا التأثير المتوازن من جانبها، لكانت لدينا تناقضات سياسية أكثر حدة".

من جانبه قال سيرغي فيلاتوف، رئيس إدارة الكرملين في 1993-1996، إن زوجة بوريس يلتسين، لم تحاول ممارسة أي نفوذ سياسي، وكانت دائما تتصرف بشكل متواضع وصحيح. وفي ذات الوقت، لم تقدم ناينا يلتسينا بتاتا، أي نصائح أو تدلي بتعليقات أو ملاحظات علنية.

التقى بوريس يلتسين، بزوجة المستقبل خلال الدراسة في معهد الأورال السياسي، وتزوجا بعد التخرج من الجامعة.

واليوم تحتفل ناينا يلتسينا، بعيد ميلادها التاسع والثمانين.

المصدر: نوفوستي