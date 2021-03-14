ملحقون عسكريون لـ 50 دولة يتلقون لقاح "سبوتنيك V" في موسكو

تلقى الملحقون العسكريون لـ 50 دولة أجنبية معتمدون لدى موسكو وأفراد عائلتهم لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا، حسبما أفاد مسؤول بوزارة الدفاع الروسية.

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وفي تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، أشار الفريق ألكسندر كشيموفسكي، رئيس الإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي في الوزارة، إلى أن الملحقين العسكريين وأفراد أسرهم، أي حوالي 300 شخص، قرروا الخضوع لعملية التطعيم باللقاح الروسي "بهدف تأمين فعاليات خاصة بهم ومحادثات دولية".

وفي 11 أغسطس الماضي أصبحت روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، وهو لقاح صممه مركز "غاماليا" الروسي للبحوث في مجال علم الأوبئة والميكروبيولوجيا، بدعم من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. كما شارك في تصميم اللقاح مشاركة مباشرة خبراء فيروسات من وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: تاس