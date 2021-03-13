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روسيا: نستهدف تطعيم 70% من السكان ضد كورونا حتى نوفمبر

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روسيا: نستهدف تطعيم 70% من السكان ضد كورونا حتى نوفمبر
Sputnik Igor Maslov
عملية تطعيم ضد فيروس كورونا في أحد المستشفيات الروسية
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رجح مدير مركز "غماليا" العلمي الروسي ألكسندر غينتسبورغ أن يصل عدد المحصنين ضد فيروس كورونا في روسيا إلى ما بين 60 و70% من السكان بحلول شهر نوفمبر المقبل.

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وفي تصريحات متلفزة اليوم السبت أشار مدير المركز الذي صمم لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى أن تطعيم مثل هذه النسبة الكبيرة من السكان، سيجعل الوضع الوبائي تحت السيطرة.

وأضاف: "لكننا لن نحل هذه المشكلة في العالم ما لم يتم تطعيم ما بين 60 و70% من سكان الأرض".

المصدر: تاس

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