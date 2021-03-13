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ترشيح مستشفى في موسكو لعلاج مرضى كورونا لجائزة دولية

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ترشيح مستشفى في موسكو لعلاج مرضى كورونا لجائزة دولية
Sputnik Ilya Pitalev
وحدة الإنعاش والعناية المركزة في مستشفى "فورونوفسكويه" بموسكو الجديدة
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صرح أندريه بوتشكاريوف، نائب عمدة موسكو للتنمية الحضرية والبناء، بأن مشروع مستشفى الأمراض المعدية في منطقة فورونوفسكوي في "موسكو الجديدة" قد تم ترشيحه لجائزة MIPIM Awards.

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وقال بوتشكاريوف للصحفيين اليوم السبت إنه "تم قبول ترشيح مشروع المركز الطبي للأمراض المعدية للمشاركة في المرحلة الرئيسية من مسابقة جوائز MIPIM الدولية في فئة أفضل تطوير للرعاية الصحية".

وأضاف أن "بناء المستشفى بدأ منذ عام وتم إنجازه خلال مدة قياسية لمثل هذا المشروع وهي 37 يوما".

وأشار إلى أن أكثر من 27 شركة وأكثر من 11 ألف عامل و1,5 ألف قطعة من المعدات شاركوا في أعمال البناء.

وأوضح المسؤول أن نتائج المسابقة ستعلن في الخريف في إطار المعرض الدولي للاستثمار العقاري MIPIM في فرنسا.

المصدر: سبوتنيك

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