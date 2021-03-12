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بيسكوف يرد على مزاعم "فايننشال تايمز": مهارة محلليكم تدنت بشكل حاد

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بيسكوف يرد على مزاعم
Sputnik
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علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي على  مزاعم روجت لها صحيفة "فايننشال تايمز" بالقول، إن مهارة المحللين المتخصصين في عمليات صنع القرار بروسيا تدنت بشكل حاد.

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وكانت الصحيفة الأمريكية قد زعمت أن الأجهزة الأمنية الروسية تؤثر على القرارات التي يتخذها رئيس البلاد.

ووصف بيسكوف في تعليقه مثل هذه التصريحات بأنها مجرد "تمارين من متخصصين زائفين عن بلادنا، وهي في الكثير من الأحيان لا علاقة لها بالواقع".

وقال المتحدث باسم الكرملين: "في العموم، نحن الآن نؤكد بالطبع، أن مصادر وسائل الإعلام الأنجلو ساكسونية، بما في ذلك فايننشال تايمز، انخفضت لديها بشكل كبير مؤهلات المتخصصين بشؤون بلادنا".

المصدر: تاس

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