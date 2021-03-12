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 موراشكو: "سبوتنيك V" أظهر كفاءة عالية ضد سلالة كورونا البريطانية

أخبار روسيا

 موراشكو:
Sputnik
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قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، للصحفيين اليوم، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي، أظهر خلال التجارب والدراسات، فعاليته ضد السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف موراشكو: "نفذ المختصون الروس دراسة، حول تحييد مصل الدم للمتطوعين الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك V، لنشاط السلالة البريطانية من فيروس SARS-CoV-2. ووفقا لنتائج الدراسة، فإن مستوى تحييد الأجسام المضادة، لنشاط السلالة البريطانية لا يختلف بشكل كبير عن مستوى تحييده لنشاط السلالة الأصلية لـ SARS-CoV.2. وبالتالي، فإن لقاح سبوتنيك V، يحمي من الطفرة البريطانية لفيروس كورونا بشكل لا تقل فاعليته عن الحماية من السلالة التقليدية".

المصدر: تاس

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