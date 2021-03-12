 موراشكو: "سبوتنيك V" أظهر كفاءة عالية ضد سلالة كورونا البريطانية

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، للصحفيين اليوم، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي، أظهر خلال التجارب والدراسات، فعاليته ضد السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف موراشكو: "نفذ المختصون الروس دراسة، حول تحييد مصل الدم للمتطوعين الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك V، لنشاط السلالة البريطانية من فيروس SARS-CoV-2. ووفقا لنتائج الدراسة، فإن مستوى تحييد الأجسام المضادة، لنشاط السلالة البريطانية لا يختلف بشكل كبير عن مستوى تحييده لنشاط السلالة الأصلية لـ SARS-CoV.2. وبالتالي، فإن لقاح سبوتنيك V، يحمي من الطفرة البريطانية لفيروس كورونا بشكل لا تقل فاعليته عن الحماية من السلالة التقليدية".

المصدر: تاس