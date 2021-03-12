روسيا.. اندلاع حريق في مبنى سكني من ثمانية طوابق في أنابا

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن النيران اندلعت في مبنى سكني من ثمانية طوابق في مدينة أنابا الواقعة على ساحل البحر الأسود في جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة، أن الحريق يغطي مساحة 1500 متر مربع، ويجري إجلاء السكان من البناية المحترقة.

ووفقا للوزارة، وقع الحريق في الطابق الأعلى من المبنى السكني. وتم وصفه بأعلى درجات الخطورة والتعقيد.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "مع حلول الساعة 6.30 صباحا، بلغت مساحة الحريق 1500 متر مربع، وتقوم فرق الإطفاء بإخماد النيران، باستخدام معدات عالية الارتفاع. وتم تجهيز نقاط إيواء مؤقتة لسكان المبنى، المؤلف من 8 طوابق، والبالغ عددهم 300 شخص الذين تم إجلاؤهم من بيوتهم بسبب الحريق".

ويشارك في إطفاء الحريق 130 شخصا، و34 قطعة من المعدات المختلفة.

المصدر: نوفوستي