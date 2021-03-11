السكك الحديدية الروسية تطلق قطارا للتطعيم في مقاطعة إيركوتسك

أعدت شركة السكك الحديدية الروسية قطارا طبيا لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا في مقاطعة إيركوتسك في جنوب سيبيريا شرقي البلاد.

ويضم القطار الذي يحمل اسم الأكاديمي فيودور أوغلوف، مركزا متنقلا للاستشارة والتشخيص سيستقبل المراجعين ابتداء من 11 مارس وحتى 29 منه.

РЖД подготовили вакцинационный поезд, первым рейсом он едет в Иркутскую область и привьёт от коронавируса 5 тыс человек https://t.co/9G1uVE4B7Ipic.twitter.com/pnEleYNkCv — Александр Невский (@zidan_alex) March 11, 2021

وخلال رحلته في مقاطعة إيركوتسك سيتوقف القطار في 15 محطة، وفي كل محطة سيتم نشر 4 مراكز للتطعيم.

ومن المتوقع أن تفيد هذه الحملة في تطعيم 5 آلاف شخص ضد فيروس كورونا في مقاطعة إيركوتسك النائية ومترامية الأطراف في ظروف صقيع قاهرة.

المصدر: وكالات