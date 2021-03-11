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السكك الحديدية الروسية تطلق قطارا للتطعيم في مقاطعة إيركوتسك

أخبار روسيا

السكك الحديدية الروسية تطلق قطارا للتطعيم في مقاطعة إيركوتسك
Sputnik ALEXANDER KRYAZHEV
صورة من الأرشيف
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أعدت شركة السكك الحديدية الروسية قطارا طبيا لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا في مقاطعة إيركوتسك في جنوب سيبيريا شرقي البلاد.

ويضم القطار الذي يحمل اسم الأكاديمي فيودور أوغلوف، مركزا متنقلا للاستشارة والتشخيص سيستقبل المراجعين ابتداء من 11 مارس وحتى 29 منه.

وخلال رحلته في مقاطعة إيركوتسك سيتوقف القطار في 15 محطة، وفي كل محطة سيتم نشر 4 مراكز للتطعيم.

ومن المتوقع أن تفيد هذه الحملة في تطعيم 5 آلاف شخص ضد فيروس كورونا في مقاطعة إيركوتسك النائية ومترامية الأطراف في ظروف صقيع قاهرة.

المصدر: وكالات

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