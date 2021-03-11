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بوتين: العمل بدأ على إعداد الرسالة الرئاسية إلى الجمعية الفيدرالية

أخبار روسيا

بوتين: العمل بدأ على إعداد الرسالة الرئاسية إلى الجمعية الفيدرالية
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العمل بدأ في مجال إعداد الرسالة الرئاسية السنوية، إلى الجمعية الفيدرالية.

وأضاف بوتين، في اجتماع بشأن إجراءات رفع فعالية النشاط الاستثماري: "طلبت منكم أن تجتمعوا اليوم، لأن زملائي في الإدارة والحكومة، بدأوا العمل على إعداد الرسالة إلى الجمعية الفيدرالية".

وشدد الرئيس بوتين، على أن آراء كبار المسؤولين في الشركات والمؤسسات التجارية الرائدة في البلاد، حول هذه القضية، في غاية الأهمية.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تاريخ قراءة الرسالة، "ينتقل إلى اليمين"، لكن لا توجد تواريخ محددة حتى الآن.

مرة واحدة في كل سنة، يتلو الرئيس فلاديمير بوتين، أمام البرلمان رسالة، يتحدث فيها عن الوضع في البلاد، ويحدد فيها التوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.

المصدر: نوفوستي

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