بوتين يحدد الجوانب الإيجابية للقيود الخارجية ضد روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القيود الخارجية ذات الدوافع السياسية المفروضة ضد روسيا، تدفعها إلى اتخاذ قرارات تسفر عن نتائج إيجابية، مثل الاستعاضة عن الاستيراد.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع حول النشاط الاستثماري: "الأحداث التي جرت مؤخرا، أو الأحداث في السنوات الأخيرة، المتعلقة ببعض القيود ذات الدوافع السياسية، على النشاط الاقتصادي في الأسواق العالمية وبحق بلادنا، تدفعنا إلى القيام بما يؤدي إلى نتائج إيجابية، وتدفعنا للعمل في الاتجاه الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية، ومن بينها على سبيل المثال اعتماد البديل للواردات".

وأضاف الرئيس بوتين، أن أهم شيء في رد فعل روسيا على القيود ذات الدوافع السياسية في الاقتصاد، هو خلق ظروف تنافسية لممارسة البزنس داخل البلاد، وخلق الظروف لجذب الاستثمار.

المصدر: نوفوستي