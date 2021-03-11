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روسيا.. استسلام شخص احتجز رهينة في سيفيرودفينسك

أخبار روسيا

روسيا.. استسلام شخص احتجز رهينة في سيفيرودفينسك
Sputnik
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قالت الشرطة الروسية في سيفيرودفينسك، إن الرجل الذي أقدم على احتجاز رهينة في المدينة، استسلم للشرطة.

وذكر مصدر، لمراسل "نوفوستي"، أنه تم إخراج الرجل من المبنى ونقله إلى مكان آخر. وخلال ذلك تم العثور بحوزته، على بندقية صيد وطلقات لها.

وأشار المصدر إلى أن الرهينة، الفتاة لم تصب بأية جروح.

قبل ذلك، كتبت وسائل الإعلام أن رجال الشرطة طوقوا مكتب مؤسسة لتقديم القروض، حيث قام مجهول باحتجاز فتاة موظفة هناك، كرهينة.  

ووفقا لبعض التقارير، قد يكون الحادث ناجما عن خلاف بين الرجل وعشيقته. وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجار، بالقرب من مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي

 

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