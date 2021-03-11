الأمن الروسي: تحييد مسلح في داغستان كان يخطط لعمل إرهابي

قال المكتب الصحفي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إن رجال الأمن تمكنوا من تحييد أحد الإرهابيين في محج قلعة، كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.

وأضاف المكتب، أنه تم العثور بحوزته على بندقية آلية وذخيرة، وحزام ناسف.

تم اليوم الخميس، ولأول مرة منذ سنوات، فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب في منطقة سوفيتسكي في عاصمة داغستان. وجرى ذلك، بعد تلقي رجال الأمن، معلومات بتحضير أحد أنصار جماعة إرهابية دولية لهجوم مسلح.

وتابع المكتب الصحفي، في بيانه: "بعد محاصرة المنزل الذي لجأ إليه الإرهابي، عرض عليه رجال الأمن تسليم نفسه، لكنه رد على ذلك بإطلاق الرصاص. وفي المحصلة تم القضاء عليه خلال تبادل النيران.

وأكد المكتب، أنه لم يصب أحد من المدنيين ورجال الأمن، خلال الحادث.

المصدر: نوفوستي