لأول مرة بحضور بايدن..التحالف الرباعي (كواد) يعقد مؤتمرا يوم الجمعة القادم

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعقد الجمعة المقبل مؤتمرا افتراضيا مع رؤساء وزراء كل من أستراليا والهند واليابان، بأول قمة له في إطار هذا التحالف "الرباعي"(كواد).

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن "واقع أن الرئيس بايدن اختار أن تكون قمة كواد إحدى أولى فعالياته المتعددة الأطراف، يظهر الأهمية التي نوليها للتعاون الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في منطقة المحيطين، الهندي والهادئ".

وقد جاء هذا التصريح بعد إعلان الهند أن رئيس وزرائها، ناريندرا مودي، سيشارك في قمة التحالف "الرباعي" التي ستناقش خصوصا، ملفي التغير المناخي وجائحة كورونا.

هذا وستتناول القمة الرباعية مناقشة "القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون العملي، لإبقاء منطقة المحيطين الأطلسي والهادئ حرة ومفتوحة"، بحسب بيان الخارجية الهندية.

كما لفت البيان إلى أن هذه القمة التي ستجمع بايدن ومودي ورئيسي الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، والأسترالي، سكوت موريسون، ستشمل مناقشة "سبل تعزيز الأمن البحري، وضمان إمدادات آمنة وعادلة وبأسعار معقولة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

ومن الجانب الأمريكي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن التحالف الرباعي (كواد) في موقع يمكنه من مواجهة التحديات الملحة في العالم.

وحول سؤال عن دور هذا التحالف في استراتيجية بايدن لمواجهة التوسع الصيني في المنطقة، رد برايس أن "كواد" ليس تحالفا مبنيا ضد "خصم واحد معين".

المصدر: "فرانس برس"