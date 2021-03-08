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موسكو.. إلغاء العزل الصحي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما

أخبار روسيا

موسكو.. إلغاء العزل الصحي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما
Reuters Maxim Shemetov
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إلغاء إجبارية الحجر الذاتي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة في موسكو، كما تم إلغاء حظر بطاقات النقل المجاني الخاصة بهم.

وأكد عمدة موسكو في وقت سابق، أن الوضع الوبائي يشهد تحسنا تدريجيا، مشيرا إلى أن معدل الإصابة ينخفض ​​كل أسبوع.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا، الذي يتم تسجيله يوميا، بنحو خمسة أضعاف، مقارنة بذروة تفشي الوباء في نهاية العام الماضي.

كذلك انخفض عدد المصابين الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات بنحو ثلاثة أضعاف.

المصدر: نوفوستي

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