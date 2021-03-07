لقطات لاختبار صاروخ "بال" الروسي في غرفة عديمة الصدى

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات لاختبار الصاروخ التابع لمنظومة "بال" المخصصة لحماية سواحل البلاد من سفن العدو، في غرفة اختبارات عديمة الصدى.

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وفي تصريحات للقناة التابعة لوزارة الدفاع الروسية قال ستانيسلاف سيتشوف، نائب كبير مصممي شركة "سلاح الصواريخ التكتيكي": "عند خروجه من غلافه ينفذ الصاروخ صعودا أولا، ثم يهبط إلى ارتفاع سيره الاعتيادي وينفذ المناورات وتحديد الهدف".

وأوضح الخبير أن المسافة بين الصاروخ والهدف في الغرفة عديمة الصدى تشكل حوالي 5 أمتار ما يعادل 100 كم في الظروف القتالية. أما هدف الصاروخ فهو عبارة عن جهازين لبث ترددات راديوية يتنقلان رأسيا وهما يحاكيان حركة الهدف المستمرة.

وتستخدم منظومة "بال" الساحلية ذاتية الحركة للصواريخ المضادة للسفن لحماية المياه الإقليمية والقواعد البحرية وغيرها من منشآت البنية التحتية الساحلية، من الهجمات البحرية المعادية.

وتتألف كتيبة صواريخ" "بال – إي" من 4 منصات للصواريخ، تضم كل منصة 4 صواريخ من طراز "إكس – 35 إي" أو " 3 أم 24 إي"، ناهيك عن عربات النقل والتلقيم التي تحمل 32 صاروخا.

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المصدر: "نوفوستي"