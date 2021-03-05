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مسؤول روسي: عدد الروس الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا هو ضعف عدد البريطانيين

أخبار روسيا

مسؤول روسي: عدد الروس الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا هو ضعف عدد البريطانيين
Sputnik
حملة التلقيح ضد كورونا في روسيا
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أفاد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بأن عدد الروس الذين قد تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا هو ضعف البريطانيين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

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وفي تعليقه على التصريحات حول تصدر بريطانيا في إجراء حملة التطعيم الجماعي قال دميترييف في حديثه لقناة "سي أن أن" الأمريكية: "وهذا صحيح، لكن الفترة الزمنية بين الجرعتين الأولى والثانية في بريطانيا تبلغ 3 أشهر، وفي روسيا 3 أسابيع فقط".

وأشار إلى أن حملة "التلقيح في روسيا تجري بشكل جيد جدا، ويجب أن يعرف الناس هذه الأرقام".

هذا وعبر دميترييف عن أمله بأن يتم تطعيم نحو 40 مليون شخص بلقاح "سبوتنيك V" بحلول يونيو القادم، مضيفا أن ثقة المواطنين الروس باللقاح يزداد بسبب عدم إثارته للعواقب السلبية.

المصدر: نوفوستي

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