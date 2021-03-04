موسكو ترفض تصريحات وزير خارجية سلوفاكيا عن لقاح "سبوتنيك V" الروسي

رفضت وزارة الخارجية الروسية تصريحات وزير خارجية سلوفاكيا إيفان كورتشوك حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ووصفتها بأنها "غير لائقة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "هذه التصريحات غير لائقة في ظل الوضع الراهن في العالم على خلفية الوباء. وتبدو هذه التصريحات غريبة وفظيعة لأنه يجب الآن التركيز على تجاوز الصعوبات، وعدم إيجاد صعوبات جديدة من خلال مثل هذه التصريحات".

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وأشارت إلى أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا تم توريده إلى سلوفاكيا بناء على طلب حكومة البلاد.

وجاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك الذي انتقد قرار رئيس وزراء بلاده إيغور ماتوفيتش شراء اللقاح الروسي، ووصف اللقاح بأنه "أداة حرب هجينة".

المصدر: "تاس"