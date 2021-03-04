 
مباشر

موسكو ترفض تصريحات وزير خارجية سلوفاكيا عن لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أخبار روسيا

موسكو ترفض تصريحات وزير خارجية سلوفاكيا عن لقاح
Sputnik Russian Foreign Ministry
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwid

رفضت وزارة الخارجية الروسية تصريحات وزير خارجية سلوفاكيا إيفان كورتشوك حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ووصفتها بأنها "غير لائقة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "هذه التصريحات غير لائقة في ظل الوضع الراهن في العالم على خلفية الوباء. وتبدو هذه التصريحات غريبة وفظيعة لأنه يجب الآن التركيز على تجاوز الصعوبات، وعدم إيجاد صعوبات جديدة من خلال مثل هذه التصريحات".

إقرأ المزيد
"أداة في حرب هجينة".. حكومة سلوفاكيا على شفا الانقسام وسط جدل سياسي حول اللقاح الروسي

وأشارت إلى أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا تم توريده إلى سلوفاكيا بناء على طلب حكومة البلاد.

وجاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك الذي انتقد قرار رئيس وزراء بلاده إيغور ماتوفيتش شراء اللقاح الروسي، ووصف اللقاح بأنه "أداة حرب هجينة".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا