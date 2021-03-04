روسيا: سنرد بشكل متكافئ على عقوبات الاتحاد الأوروبي

تعهدت روسيا بأن ترد بشكل متكافئ على العقوبات الأخيرة من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها تعتبر هذه الإجراءات التقييدية لاغية من حيث القانون.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "هذه الإجراءات التي تبناها الاتحاد الأوروبي التفافا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعتبر بلا قيمة من حيث القانون الدولي".

وشددت زاخاروفا: نعتبر تصرفات الاتحاد الأوروبي فرصة ضائعة جديدة للتخلي عن السياسة المسدودة للإنذارات والضغوط، وللانتقال في نهاية المطاف إلى التعاون متكافئ الحقوق ومتبادل المنفعة".

وأضافت أن "الجانب الروسي لن يبقي التحرك غير الودي الجديد من قبل الاتحاد الأوروبي دون رد متكافئ".

وفرض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، عقوبات على قادة 4 أجهزة أمنية روسية في إطار "نظام عالمي جديد لمعاقبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان" في تحرك قال إنه يأتي "ردا على اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني".

المصدر: وكالات