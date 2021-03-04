بوتين يؤكد ضرورة أن يوجد أشخاص في السلطة بوجهات نظر مختلفة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المهم منح فرصة الوصول إلى السلطة للأشخاص ذوي الآراء واالقناعات المختلفة، لأن ذلك من شأنه المساعدة في اختيار المقاربات لحل المشاكل في روسيا.

وأكد الرئيس الروسي أثناء مشاركته اليوم الخميس، في اجتماع مع المتطوعين في حملة "نحن معا"، أنه لا يعارض مشاركة المتطوعين في الحياة السياسية للبلاد.

وقال بوتين: "فيما يتعلق بحقيقة أن المتطوعين يشاركون بشكل أكبر في الحياة السياسية، أنا أؤيدها، وقد تحدثت عن هذا الأمر. وكما يبدو لي، فإن الأنشطة التطوعية تضم أشخاصا من مختلف الآراء والمعتقدات، وعند انخراطهم في الحياة السياسية، سيظلون حاملين لمقاربات مختلفة لحل بعض المشاكل التي تواجه البلد أو المنطقة".

وأضاف الرئيس الروسي: "في رأيي، مهم للغاية، ومن الضروري إعطاء الأشخاص من مختلف الآراء والقناعات الفرصة لتولي السلطة من أجل إيجاد الحلول الأكثر قبولا من خلال الصراع الآراء، حتى تتمكن البلاد من المضي قدما".

المصدر: نوفوستي