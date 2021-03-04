زاخاروفا عن لافروف: شخصية بارزة وإنسان فريد

أوضحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كيف يبدو وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في ظروف العمل وفي الحياة العادية.

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وقالت زاخاروفا في برنامج بُث على قناة في موقع يوتيوب: "هو شخصية بارزة، وإنسان فريد... مزيج من أعلى مستويات الاحتراف. محترف فريد، وفي نفس الوقت شخص حقيقي. مزيج من النادر أن تجده في أيامنا هذه".

وعن سؤال عما هو عليه لافروف في الحياة العادية، ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قائلة: "الحياة لدينا تعني العمل، وفي العمل تمضي الحياة".

ولفتت زاخاروفا إلى أن لافروف ينظم الشعر أيضا، مضيفة: "لديه أبيات شعرية حقيقية.. لقد نشرنا بعضا منها ... توجد هناك ترسانة كبيرة، وهو ينشد الأشعار على أنغام الغيتار" ، مشيرة إلى أن وزير الخارجية ساندها بعد أغنيتها الأولى "أعيدوا الذاكرة".

المصدر: نوفوستي