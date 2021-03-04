بيسكوف: التصريحات الأمريكية حول الأسلحة الكيميائية محاولة لردع السياسة الروسية

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن التصريحات الأمريكية حول الأسلحة الكيميائية الروسية لا تعد إلا محاولة فاشلة للتمويه على سياسة واشنطن الهادفة لردع روسيا.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على التصريحات الأمريكية الأخيرة حول الأسلحة الكيميائية في روسيا قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الخميس: "وفي هذا الضوء فإن هذه التصريحات لا منطق فيها طبعا ولا أساس لها، وبالطبع فلا تعتبر شيئا إلا محاولة فاشلة لتمويه سياستها (واشنطن) الهادفة لمواصلة ردع روسيا".

وذكر أن روسيا قد نفذت بالكامل أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت جميع أسلحتها الكيميائية، وتتوقع من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، القيام بذلك أيضا.

وتابع: "لقد أعلنت روسيا منذ سنوات عديد وأكدت تدمير ترسانتها الكيميائية كلها في اراضيها. وهكذا نفذت روسيا أحكام الاتفاقية بهذا الخصوص بشكل كامل. ولا توجد في روسيا أي أسلحة كيميائية. ونتوقع أن تنفذ بعض الدول الأخرى أحكام هذه الاتفاقية أيضا. تعرفون أن هناك عددا من بلدان العالم، وبينها الولايات المتحدة التي توجد أسلحة كيميائية في أراضيها".

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب ما ادعته "إنتاج الأسلحة البيولوجية والكيميائية".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس" أن الولايات المتحدة تدعو روسيا لـ "الإعلان عن برنامجها للأسلحة الكيميائية والقضاء عليه".

المصدر: تاس + نوفوستي