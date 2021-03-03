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بايدن يمدد العقوبات "الأوكرانية" على روسيا

أخبار روسيا

بايدن يمدد العقوبات
Reuters POOL
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مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن عاما آخر سريان العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا في عام 2014 على خلفية انضمام القرم لروسيا والأحداث بشرق أوكرانيا.

وقال بايدن في مذكرته حول تمديد العقوبات، اليوم الأربعاء، إن "الأعمال والسياسات التي يدور الحديث عنها في المراسيم (حول فرض العقوبات) لا تزال تمثل تهديدا خطيرا واستثنائيا على مصالح الولايات المتحدة وسياستها الخارجية".

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يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فرضت عدة حزم من العقوبات على روسيا بشكل عام وجمهورية القرم تحديدا، منذ 6 مارس عام 2014، حيث اتهمت واشنطن موسكو بالتدخل في الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس فكتور يانوكوفيتش واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس.

وطالت العقوبات عددا من البنوك والشركات والأجهزة الحكومية الروسية، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كبار في روسيا، إلى جانب مسؤولين أوكرانيين سابقين في حكومة يانوكوفيتش وقيادات "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا، والمناهضتين لكييف.

المصدر: وكالات

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