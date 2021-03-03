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الخارجية الروسية تعلق على تصريح بلينكن حول عدم إسقاط الأنظمة بالقوة

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الخارجية الروسية تعلق على تصريح بلينكن حول عدم إسقاط الأنظمة بالقوة
Sputnik Russian Foreign Ministry
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ما ورد في تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول أن واشنطن لن تستخدم القوة لإسقاط الأنظمة، بأنه "قرار صائب".

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "زفيزدا" الروسية، اليوم الأربعاء: "أخيرا اتخذت الولايات المتحدة قرارا صائبا. وأود الإشارة إلى أنه لا يمكن تفعيل الديمقراطية أو أي شيء آخر بالقوة".

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وتابعت: "ولا يمكن استخدام أي وسائل أخرى لتفعيل أي شيء في دول ذات سيادة دون رغبتها، ودون موافقتها الرسمية ودون احترام وحدة أراضيها واستقلالها".

وأضافت أن على واشنطن أن "تقرأ ميثاق الأمم المتحدة مجددا وأن تسترشد به".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تقوم بنشر الديمقراطية في العالم من خلال التدخلات العسكرية وإسقاط الأنظمة.

المصدر: تاس

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