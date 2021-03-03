مقاتلة روسية ترافق قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

رافقت مقاتلة "سو-27" الروسية قاذفتين أمريكيتين كانتا تحلقان فوق مياه بحر البلطيق باتجاه حدود روسيا، حسبما أوردت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صدر عن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة أن الوسائل الوطنية لمراقبة الأجواء فوق مياه بحر البلطيق الدولية "رصدت هدفين يقتربان من الحدود الدولية لروسيا". وتابع البيان أن مقاتلة من طراز "سو-27" من قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية تم إرسالها "بغرض التعرف على الهدفين ومنع حدوث انتهاك لحدود روسيا الدولية.

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية "تعرف على الهدفين الجويين على أنهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-1B، ورافقهما فوق بحر البلطيق.

وذكر مركز إدارة الدفاع أنه بعد أخذ الطائرتين العسكريتين الأجنبيتين في الابتعاد عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها سالمة، مشيرا إلى أن مهمتها جرت في إطار القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: "نوفوستي"