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المبعوث الروسي يلتقي قادة "الانتقالي" الليبي في طرابلس

أخبار روسيا

المبعوث الروسي يلتقي قادة
Sputnik
القائم بالأعمال بالنيابة لروسيا في طرابلس، جمشيد بولتايف
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التقى القائم بالأعمال بالنيابة لروسيا في طرابلس، جمشيد بولتايف، أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، حسبما أفادت الخارجية الروسية.

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وأشار بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، إلى أن المحادثات تناولت "بحث الوضع الراهن في مسار التسوية الليبية في ضوء الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا".

وتابع البيان أنه "في سياق تبادل الآراء حول أفق تطور العلاقات الروسية الليبية جرى التأكيد على اهتمام كلا الطرفين باستئناف وتوسيع التعاون التجاري الاقتصادي متبادل المنفعة بالتوازي مع ضمان شروط الأمن الضرورية في أراضي ليبيا".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

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