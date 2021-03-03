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مسؤولة روسية: المرحلة الأولى من اختبارات "ترياق كورونا" اختتمت تقريبا

أخبار روسيا

مسؤولة روسية: المرحلة الأولى من اختبارات
Reuters Maxim Shemetov
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أعلنت مسؤولة صحية روسية بارزة أن المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لدواء "مير-19" المضاد لفيروس كورونا اختتمت تقريبا بمشاركة 50 متطوعا.

وذكرت رئيسة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم الأربعاء، في حديث قناة "روسيا-24": "الاختبارات على المتطوعين اختتمت تقريبا، ولم نرصد أي مضاعفات ملموسة أو غير ملموسة منتظمة أو محلية. نخطط في المستقبل القريب لإطلاق المرحلة الثانية للاختبارات على المرضى المصابين بفيروس كورونا".

وأكدت المسؤولة أن الاختبارات أظهرت الفعالية والسلامة العاليتين للعقار الجديد، مشيرة إلى أن "مير-19" يؤدي إلى خفض الحمل الفيروسي لدى المصابين بمرض "كوفيد-19" بـ10 آلاف الأضعاف، ما يجعل منه فعلا "ترياقا ضد كورونا".

المصدر: نوفوستي

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