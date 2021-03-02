بعد بروكسل.. واشنطن تفرض عقوبات على روسيا بسبب قضية نافالني

أعلنت الإدارة الأمريكة اليوم الثلاثاء عن إقرارها حزمة عقوبات تشمل مؤسسات روسية ومسؤولين روس وتعتبرهم واشنطن على صلة بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إفادة هاتفية للصحفيين، إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على 7 مسؤولين حكوميين كبار في روسيا، إضافة إلى تشديد القيود على الصادرات إلى روسيا، وإدراج 14 مؤسسة في القائمة السوداء.

وقال المسؤول: "اليوم، وفي إطار الرد القوي من الوكالات الأمريكية على تسميم وسجن الزعيم المعارض أليكسي نافالني، تفرض وزارة المالية عقوبات على سبعة مسؤولين حكوميين روس رفيعي المستوى. وبذلك تنضم وزارة المالية إلى وزارة الخارجية ووزارة التجارة كجزء من هذه الإجراءات".

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وأضاف: "سننشر اليوم في السجل الفيدرالي قائمة تضم 14 مؤسسة ستخضع لأكبر قيود التصدير"، موضحا أن 9 منها روسية، و3 من ألمانيا وواحدة من سويسرا، فيما تعتبر الأخيرة معهد أبحاث حكوميا" روسيا، مشيرا إلى أن "جميعها متورطة في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات فردية على روسيا شملت عدة مسؤولين كبار، وذلك على خلفية قضية نافالني.

المصدر: وكالات