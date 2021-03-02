عالم أوبئة: روسيا لا تزال في الموجة الأولى من وباء كورونا

قال عالم الأوبئة المعروف ألكسندر غوريلوف، إن روسيا لم تمر بعد عبر الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا المستجد، وهي حاليا في مرحلة الاستقرار، وأخذت العدوى بالتراجع والانخفاض.

وأضاف غوريلوف، الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأوبئة التابع للهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور":

"لنبدأ من أننا لم نعبر بعد الموجة الأولى من الوباء، لأن السيناريو يقول: صفر، ارتفاع في الإصابات، صفر. ونحن لم نتجاوز بعد الصفر في أي من الحالات. كان لدينا صفر في 2 مارس، وفي فترة الربيع – الخريف دخلنا في مرحلة الارتفاع، والآن في مرحلة الاستقرار، وأخذت العدوى بالتراجع. لذلك يمكن القول، نحن في الواقع، نعيش في الموجة الأولى".

وذكر الخبير، أنه في 18٪ من الحالات، لم تظهر أعراض أو ظهرت أعراض خفيفة لدى المرضى، ولم يتم إنتاج الأجسام المضادة على الإطلاق لديهم.

وأوضح غوريلوف أن "التطعيم أمر منطقي، بغض النظر عن الحالة الأولية سواء كان قد عانى من هذا المرض، أم لا".

المصدر: نوفوستي