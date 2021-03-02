بالفيديو.. تدريبات للدبابات في ضواحي موسكو

أجرت القوات المسحلة الروسية تدريبات لأطقم دبابات، شارك فيها أكثر من 250 جنديا ونحو 600 قطعة من المعدات، وذلك في حقل تدريب بالقرب من العاصمة موسكو.

وذكرت الدائرة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية أن التدريبات تضمنت الرمي من دبابة "تي-72بي3" على أهداف متحركة ولمسافات تصل إلى سبعة آلاف متر، بما في ذلك إطلاق النار على هدف غير مراقب.

وخلال التدريبات، دمر الجنود أهدافا تحاكي دبابة ومجموعة مشاة مهاجمة وقاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات.

ودبابة "تي-72"، التي تستخدمها جيوش عشرات دول، تم تطويرها في مصنع "أورال فاغون زافود" في مدينة نيجني تاغيل شرقي روسيا، وتلبي النسخ المحدثة من الدبابة وهي "تي-72بي" و"تي-72بي3" و"تي-72بي3إم"، متطلبات الحرب الحديثة.

المصدر: RT