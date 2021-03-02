ماتفيينكو: يجب إجبار عمالقة التكنولوجيا المعلوماتية على مراعاة القوانين الروسية

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنه يجب وضع إجراءات تجبر شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة الأجنبية على الامتثال لمتطلبات القوانين والتشريعات الروسية.

وأضافت في حديث لوكالة "نوفوستي": "هذا لا يتعلق بالتشديد، بل يتعلق بالضبط و التنظيم. العديد من القضايا ببساطة لم يتم ترتيبها بشكل قانوني. كنا نأمل، عند إقرار القوانين سابقا، بأن شركات الإنترنت الكبيرة والمحترمة لن تجرؤ على عدم تطبيق القوانين الروسية. لكننا كنا مخطئين، لقد تجاهلت هذه الشركات، تشريعاتنا. الآن يجب علينا وضع إجراءات من شأنها إجبارهم على الامتثال غير المشروط لمتطلبات روس كومنادزور".

وردا على سؤال حول هل يجب إلزام الشبكات الاجتماعية الغربية وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة، بتسجيل ممثلياتها في روسيا وتسديد الضرائب للميزانية الروسية، قالت ماتفيينكو: "طبعا".

وشددت على أن هذه الشركات، "تجني مبالغ مالية ضخمة في روسيا، ولا تدفع ضرائب هنا".

وفقا للهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام " روس كومنادزور"، منذ عام 2017، لم تقم "تويتر" بحذف 2336 مادة حول طرق الانتحار وعن الدعوات للانتحار وكذلك الصور الإباحية للقاصرين، وحول الترويج للمخدرات وطرق تحضيرها.

بشكل إجمالي، أرسلت "روس كومنادزور" أكثر من 28 ألف طلب، إلى "تويتر" بخصوص شطب مواد غير قانونية منشورة فيها.

المصدر: نوفوستي