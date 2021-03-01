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صندوق الاستثمارات الروسي: نتلقى طلبات كثيرة لتوريد لقاح "سبوتنيك V" من دول أوروبية

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صندوق الاستثمارات الروسي: نتلقى طلبات كثيرة لتوريد لقاح
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تلقيه طلبات كثيرة من دول الاتحاد الأوروبي لتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأشار رئيس الصندوق كيريل دميترييف في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الطلبات تأتي بعد تحليل الأجهزة المختصة في تلك الدول للمعلومات حول اللقاح الروسي.

وأكد دميترييف: "سنواصل العمل بهذا الاتجاه والتعاون مع الوكالة الأوروبية للأدوية في إطار عملية دراسة اللقاح، التي بدأت في يناير".

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وسائل إعلام: سلوفاكيا اشترت لقاح
وسائل إعلام: سلوفاكيا اشترت لقاح "سبوتنيك V" الروسي

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الذي قام بتطويره مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث، أصبح أول لقاح مضاد لفيروس كورونا، مسجل في العالم في أغسطس الماضي.

وأبدت عشرات الدول، بما فيها دول أوروبية، اهتماما بتوريدات اللقاح الروسي. وتلقت بعض الدول الأوروبية جرعات من لقاح "سبوتنيك V" قبل موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدامه.

المصدر: نوفوستي

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