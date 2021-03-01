الخارجية الروسية: اتخذنا كل الإجراءات لضمان عمل الدبلوماسيين الأوكرانيين

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استغرابها من رد فعل أوكرانيا على حادثة الاعتداء على موظف في القنصلية الأوكرانية في بطرسبورغ، فيما اتخذت روسيا كل الخطوات الضرورية بهذا الصدد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها، اليوم الاثنين: "نحن ندين بحزم هذا الاعتداء، ونرفض كل الأعمال المخالفة للقانون بحق المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية أينما كانت".

وأكدت زاخاروفا: "نتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عملها الطبيعي والآمن على الأراضي الروسية وفقا لأعراف القانون الدولي".

يذكر أن حارس القنصلية الأوكرانية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية تعرض لحادث طعن يوم 19 فبراير الماضي. وتم تقديم المساعدة الطبية له، وألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على منفذ الاعتداء.

وبعد أيام من ذلك قدم الجانب الأوكراني احتجاجا بشأن الحادث وطالب بإجراء تحقيق شامل.

وأعربت زاخاروفا عن الاستغراب من رد الفعل الأوكراني، مشيرة إلى عدم وجود أساس لتقديم الاحتجاج، حيث اتخذ الجانب الروسي كل الخطوات الضرورية.

وأعادت إلى الأذهان أن الكثير من حالات الاعتداء على البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا لا تزال دون التحقيق فيها ولم تجر محاسبة المسؤولين عنها.

المصدر: نوفوستي