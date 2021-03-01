روسيا تصمم لقاحا ضد كوفيد يعطي مناعة خلوية تدوم سنوات طويلة

قالت رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، إن مؤسستها تعمل في مجال تصميم لقاح ضد كوفيد، يعطي مناعة خلوية.

وأضافت: "والنقطة الثانية، إذا صح التعبير، هي تصميم منصة تكنولوجية جديدة لإنشاء الجيل القادم من اللقاحات ضد كوفيد. وفي حال وصلت تغيرات الفيروس إلى حد، لا يسمح فيه التطفر المتراكم في البروتين S، بارتباط الأجسام المضادة، سنقوم بتصميم لقاح يتميز عن اللقاحات الأخرى، بأنه لا يعمل على أساس البروتين S، بل على مكونات البروتين الأخرى للفيروس، وهو قبل كل شيء، يتسبب في تطوير ليس مناعة خلطية، أي ليس من خلال تنشيط الأجسام المضادة، بل من خلال تطوير المناعة الخلوية".

وذكرت أن أحد أفضليات اللقاح الجديد، تكمن في إطالته فترة تأثيره الزمنية. وقالت، إنه إذا كانت المناعة التي توفرها الأجسام المضادة، تدوم عدة أشهر، فإن المناعة الخلوية تدوم على مدى سنوات.

المصدر: نوفوستي